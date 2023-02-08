Естественная убыль населения сократилась на 56% в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Естественная убыль населения замедлилась более чем в два раза в Петербурге. Такой вывод можно сделать, исходя из данных, которые опубликовал Росстат 8 февраля. В 2022 году в Северной столице люди стали меньше умирать. Но и рождаемость в городе снизилась.

- В прошлом году с января по ноябрь родились 46525 младенцев, а в 2021 году – 48846 малышей, - говорится в документе.

Выходит, что коэффициент рождаемости в перерасчете на тысячу человек сократился с 9,9 до 9,5. Смертность при этом сократилась на 23 процента. В 2022 году ушли из жизни 59154 человека, а в 2021 – 76878 человек. Стала ниже и младенческая смертность.

Таким образом, естественная убыль населения в Северной столице составила 12629 человек. Это на 56 процентов меньше, чем в прошлом году.