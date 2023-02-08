9-летняя девочка попала под колеса автомобиля на проспекте Энтузиастов в Петербурге

Девочку госпитализировали на машине скорой помощи. Фото: телеграмм-канал "ДТП и ЧП"

Девятилетняя девочка попала под колеса автомобиля в Петербурге. ДТП произошло вечером в среду, 8 февраля. По словам очевидцев, школьница перебегала дорогу, когда на светофоре горел красный сигнал. Авария случилась на перекрестке Энтузиастов и Наставников.

- Водитель поворачивал и не успел остановиться. Девочку госпитализировали на машине скорой помощи, - сообщают свидетели происшествия в телеграмм-канале «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

О нынешнем состоянии девочки не сообщается. В дорожно-транспортном происшествии будут разбираться дознаватели ГИБДД. Они установят причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, сотрудники полиции проводят проверку после смертельного ДТП, которое произошло 7 февраля на ЗСД Петербурга. В аварии погибла женщина, которая находилась на пассажирском сидении одного из автомобилей.