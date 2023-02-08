Консультанта салона сотовой связи в Петербурге оштрафовали за торговлю в форме ФСИН

Суд Петербурга назначил женщине штраф Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга назначил штраф женщине, которая работала консультантом в магазине сотовой связи в форме ФСИН. Петербурженка приходила на работу в серо-синей камуфляжной одежде со знаками различия и символикой сотрудника ФСИН России.

- Женщина объяснила, что раньше она пыталась трудоустроиться в ведомство, поэтому и купила форму и оборудовала ее символикой. Но не удалось пройти медицинскую комиссию. Сейчас работает продавцом-консультантом в салоне сотовой связи, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Женщина несколько раз приходила в таком виде на работу. Для корректировки смен она обманывала работодателя о том, что у нее есть вторая работа в УФСИН России. Суд назначил нарушительнице штраф – 1000 рублей. Также у женщины отобрали фирменную камуфляжную одежду.