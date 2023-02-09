Край циклона принесет мокрый снег и тепло в Петербург в четверг, 9 февраля

И вновь в Петербурге слякоть. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Наступивший четверг будет в Петербурге теплым и слякотным. Почти как минувшая среда. Причиной тому край циклона, который оказывает влияние на город последние дни. Он принесет осадки в виде мокрого снега и поднимет температуру выше нормативной. На дорогах гололед, поэтому и водителям и пешеходам надо быть остородными.

- Температура воздуха в Петербурге составит 0…+2 градуса, по области -3…+2. Ветер юго-западный умеренный, скоростью 5-10 метров в секунду, но порывистый, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Атмосферное давление будет понижаться и почти вернется к норме. Днем оно составит 763 мм ртутного столба.

С пятницы погода начнет меняться. Чуть похолодает , но не слишком. Днем от небольшого минуса до ноля градусов. Возможен слабый снег.