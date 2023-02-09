Видео секса со взрослым мужчиной нашли у 15-летней воспитанницы интерната из Ленобласти

СК завел дело из-за видео секса детдомовки с мужчиной. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Бокситогорского района Ленобласти ищет мужчину, с которым занималась сексом 15-летняя воспитанница дома-интерната. Порновидео в телефоне девочки с ней же в главной роли, нашла директор учреждения. Она же и написала заявление.

- Педагог сообщила, что в мобильном телефоне, принадлежащем 15-летней подопечной, обнаружила видеозапись, на которой неизвестный мужчина совершает с девочкой половой акт, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Посмотрев видео, следователи смогли установить личность подозреваемого. Им оказался 25-летний житель города Никольское Тосненского района Ленобласти. Сейчас мужчину ищут.

А в Следственном комитете по факту произошедшего завели уголовное дело о сексе с несовершеннолетним, не достигшим 16-летнего возраста.