Пять строительных бытовок сгорели в новом ЖК на Пулковском шоссе

На Пулковском шоссе тушили горевшие бытовки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Серьезный пожар возник утром в строительном городке на Пулковском шоссе. В новом жилом комплексе полыхали бытовки, в которых обитают рабочие. Пламя вспыхнуло в пять часов утра, когда все еще крепко спали, и моментально распространилось на соседние бытовки.

- 9 февраля в 5:07 поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинский район, Пулковское шоссе, 103, литера Ф. В пяти дощатых, обшитых металлом бытовках, происходило горение по всей площади, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

На место происшествия примчались три пожарных машины и 15 спасателей. чуть меньше, чем за час они ликвидировали возгорание. В 6:00 все работы на месте были закончены, но бытовки сгорели полностью.

Причины пожара выясняются, данные о пострадавших не поступали.