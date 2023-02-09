На севере Петербурга девушка выпала с третьего этажа, ползала по двору и кричала

На Художников с третьего этажа выпала девушка. Фото: vk.com/spb_today

Неспокойную ночь провели жители домов на проспекте Художников, что на севере Петербурга. Около трех часов ночь их разбудил глухой звук удара, а после - женские крики. Как оказалось, из окна одной из квартир, расположенной на третьем этаже, выпала девушка.

- В три часа ночи во дворе на Художников, 30 корпус 2, из окна выпала девушка в наркотическом опьянении. Она долго ползла и звала на помощь, кричала что болит нога, - пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» местные жители.

Очевидцы происшествия вызвали полицию и скорую помощь. По словам жителей дома, в нехорошей квартире располагается наркопритон и там постоянно происходят дикие вещи, о чем они писали заявления.

- Каждый день в эту квартиру ходят толпы наркоманов. Хозяин торгует много лет и пару раз даже сидел за это. Полиция бездействует, - возмущаются петербуржцы.

Девушку в итоге увезли на скорой, а на место ЧП приехал участковый.