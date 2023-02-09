Представитель МИД заявил о разрушении приграничного сотрудничества Петербурга с Эстонией и странами Балтии

Приграничное сотрудничество с Финляндией и Прибалтикой "разрушено". Фото: Ирина БЫСТРОВА

Приграничное сотрудничестве Петербурга и Ленобласти с Финляндией и странами Балтии полностью разрушено. Об этом заявил представитель российского Министерства иностранных дел в Петербурге Владимир Запевалов.

- В настоящее время разрушены полностью все приграничные программы, все приграничное сотрудничество, - заявил Запевалов на пресс-конференции в «Интерфаксе».

По его словам, виноваты в этом «западные партнеры». Что касается закрытия консульств Латвии, Эстонии и Литвы, а также Чехии с Бельгией, то эта была вынужденная ответная мера.

Напомним, что ранее о прекращении всех взаимоотношений с соседями говорил и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Также после событий февраля 2022 года было прекращено авиа- и железнодорожное сообщение с Финляндией и Прибалтикой. Добраться туда можно только автобусами или на машине.