Мужчина погиб в ночном пожаре на проспекте Стачек в Петербурге

Один человек погиб и один пострадал на пожаре в Кировском районе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Один человек погиб и один пострадал в ночном пожаре в Кировском районе Петербурга. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС от жильцов дома 124 по проспекту Стачек.

- 9 февраля в 3:53 поступило сообщение о пожаре. В двухкомнатной отдельной квартире происходило горение обстановки на площади пять квадратных метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Спасатели справились с огнем за несколько минут и уже в 4:22 отрапортовали о ликвидации возгорания. Однако без жертв не обошлось, в сгоревшей квартире был обнаружен труп жившего тут мужчины. Еще один человек был эвакуирован и передан врачам скорой помощи.

Сейчас на месте трагедии работает полиция и дознаватели МЧС. Причины пожара устанавливаются.