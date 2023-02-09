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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 7:02

В полиции Петербурга рассказали о состоянии сбитой на Энтузиастов 9-летней девочки

9-летняя девочка, попавшая под машину на проспекте Энтузиастов в Петербурге, находится в крайне тяжелом состоянии
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На Энтузиастов под машину попала 9-летняя девочка. Фото: vk.com/spb_today

На Энтузиастов под машину попала 9-летняя девочка. Фото: vk.com/spb_today

В петербургском управлении полицейского Главка рассказали подробности ДТП на проспекте Энтузиастов, где под колеса машины попала 9-летняя девочка. В результате аварии ребенок получил серьезные травмы. Сейчас маленькая петербурженка находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. За ее жизнь бьются врачи.

- 8 февраля около 20:35 на перекрестке проспектов Наставников и Энтузиастов водитель «Киа Рио» сбил 9-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть на красный сигнал светофора без сопровождения взрослых, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным девочка была в темной одежде и без светоотражателей. Авария произошла вечером, в темное время суток.

Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливают дознаватели Госавтоинспекции. По факту аварии начата полицейская проверка.