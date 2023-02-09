Аренда жилья в Петербурге подешевела на 10 процентов за год

Арендное жилье в Петербурге подешевело на 10 процентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге продолжает дешеветь аренда жилья. За последний год ставки снизились в среднем на 10 процентов. Тенденция коснулась всех секторов рынка, но заметнее всего она в эконом-сегменте, где важны каждые две-три тысячи рублей.

- В среднем, в январе 2023 года, месячная аренда квартиры в Санкт-Петербурге стоит 27 тысяч рублей. Год назад, в январе 2022-го, она стоила 30 тысяч рублей в месяц. Падение - 10 процентов, - сообщает пресс-служба сервиса «Авито.Недвижимость».

Сейчас квартира-студия обойдется в 22 тысячи рублей в месяц. «Однушка» стоит 25 тысяч, «двушка» - 36 тысяч рублей. За «трешку» придется отдать 50 тысяч рублей в месяц.

Сильнее всего снизилась цена аренды именно трехкомнатных квартир, здесь снижение ставок за год составило почти 17 процентов.

Что касается Ленинградской области, то тут съемное жилье подешевело на 4,8 процента. Сейчас средняя квартира в регионе сдается за 20 тысяч рублей в месяц. Но близлежащие к Петербургу районы стоят, конечно же, дороже.