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НовостиНедвижимость9 февраля 2023 8:50

Чешский владелец собирается выставить на продажу ТРК «Невский центр» в Петербурге

PPF Real Estate договаривается о цене комплекса на невском проспекте с «крупным петербургским инвестором»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Чешская PPF Real Estate собирается продать ТРК "Невский центр".

Чешская PPF Real Estate собирается продать ТРК "Невский центр".

Фото: Артем КИЛЬКИН

Чешская Real Estate собирается выставить на продажу ТРК «Невский центр» в Петербурге. О том, что иностранный владелец договаривается о сделке с «крупным петербургским инвестором» пишут «Ведомости».

- Входящая в чешскую PPF Group фирма договаривается о продаже принадлежащего ей торгово-развлекательного центра, который расположен на Невском проспекте, - сообщает издание.

О том, что сделка получила одобрение ведомственной комиссии и находится в процессе, но еще не завершена, подтвердили три источника.

Напомним, что площадь ТРК «Невский центр» составляет 91 тысячу квадратных метров. До 2018 года комплексом на углу Невского проспекта и улицы Восстания владел финский ритейлер Stockmann. PPF Real Estate выкупила объект за 171 миллион евро.