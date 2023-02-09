Чешский владелец собирается выставить на продажу ТРК «Невский центр» в Петербурге

Чешская PPF Real Estate собирается продать ТРК "Невский центр". Фото: Артем КИЛЬКИН

Чешская Real Estate собирается выставить на продажу ТРК «Невский центр» в Петербурге. О том, что иностранный владелец договаривается о сделке с «крупным петербургским инвестором» пишут «Ведомости».

- Входящая в чешскую PPF Group фирма договаривается о продаже принадлежащего ей торгово-развлекательного центра, который расположен на Невском проспекте, - сообщает издание.

О том, что сделка получила одобрение ведомственной комиссии и находится в процессе, но еще не завершена, подтвердили три источника.

Напомним, что площадь ТРК «Невский центр» составляет 91 тысячу квадратных метров. До 2018 года комплексом на углу Невского проспекта и улицы Восстания владел финский ритейлер Stockmann. PPF Real Estate выкупила объект за 171 миллион евро.