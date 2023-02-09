На подростка из интерната завели дело за избиение школьника на Думской улице в Петербурге

Подросток из интерната избил школьника на Думской. Фото: СОЦСЕТИ

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело о хулиганстве на 17-летнего воспитанника школы-интерната, который несколько дней назад подрался со школьником на Думской улице. Видео потасовки появилось в соцсетях, после чего мать второго участника драки написала заявление об избиении сына.

- 8 февраля в полицию поступило сообщение от гражданина, о том, что в соцсетях он заметил видео, в котором на улице Думская неизвестный избивает прохожих. В тот же день поступило заявление от женщины, о том, что 4 февраля на Думской неизвестный ударил по лицу ее 17-летнего сына, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

После этого стражи порядка сами посмотрели ролик и установили подозреваемого. Им оказался 17-летний подросток, ученик 9 класса школы-интерната. Сейчас парень задержан. По факту произошедшего заведено уголовное дело. Статья о хулиганстве предусматривает наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.