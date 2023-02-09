МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге 10 февраля

В Петербурге ожидается сильный ветер Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ухудшение погодных условий ожидается в Северной столице в пятницу, 10 февраля. Об этом жителей города предупреждает Главное управление МЧС России по Петербургу.

- По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 10 февраля в Санкт-Петербурге ожидается сильный ветер, - говорится в сообщении пресс-службы чрезвычайного ведомства.

В некоторых районах города скорость порывов ветра может достигнуть 20 метров в секунду. Недалеко от берегов Невы ветер подует со скоростью до 23 метров в секунду.

Напомним, 8 февраля в Петербурге был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Тогда синоптики прогнозировали усиление порывов до 17 метров в секунду. По прогнозам метеорологов, к выходным в Северной столице станет еще холоднее.