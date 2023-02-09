Суд Петербурга арестовал мужчину, насмерть сварившего возлюбленную в кипятке Фото: Олег ЗОЛОТО

Фрунзенский районный суд Петербурга выбрал меру пресечения мужчине, которого обвиняют в убийстве женщины. По версии следствия, мучитель сначала издевался над своей жертвой и обжигал ее тело, а когда женщина умерла, он просто вынес труп на лестничную площадку в парадную. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

- Все это происходило в доме на улице Бухарестской. Женщина умерла от ожогов площадью 80 процентов ее тела, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На следующий день подозреваемый мужчина был задержан. Тогда же ему предъявили обвинение. Суд назначил злоумышленнику заключение под стражу на время расследования уголовного дела. В следственном изоляторе подозреваемый пробудет, как минимум, до 6 апреля.

Напомним, тело женщины с окровавленными ногами обнаружили сотрудники полиции. Известно, что погибшей было 30 лет.