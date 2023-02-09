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НовостиОбщество9 февраля 2023 12:37

Первый этап строительства Южной широтной магистрали в Петербурге завершится к 2027 году

Контракт на строительство первого этапа Южной широтной магистрали заключили в Петербурге
Анастасия НУРАДИЛОВА
Первый этап строительства Южной широтной магистрали будет завершен в 2027 году

Первый этап строительства Южной широтной магистрали будет завершен в 2027 году

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Государственный контракт на строительство первого этапа Южной широтной магистрали заключен в Петербурге. Завершить работы планируется к 2027 году. К этому времени будут построены два участка магистрали от Петербургского шоссе до развязки с шоссе Подбельского и от Сарицкой улицы до развязки с Петербургским шоссе.

- После реализации этого проекта будут разгружены выезды из города в южном направлении. Крупные федеральные трассы будут соединены в обход жилых кварталов, удастся снизить потоки транзитного транспорта через Пушкин и Павловск, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Во время первого этапа строительства магистрали будут возведены три разноуровневые развязки, а также три путепровода: в створе Петербургского шоссе и через железнодорожные пути Балтийского и Витебского направления. Общая протяженность участка составит семь километров.