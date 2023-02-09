Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 февраля 2023 12:57

Экопункты для приема опасных отходов появятся в каждом районе Петербурга в 2023 году

В этом году в городе откроется 8 таких пунктов
Анастасия НУРАДИЛОВА
Экопункты для приема опасных отходов появятся в каждом районе Петербурга в 2023 году

Экопункты для приема опасных отходов появятся в каждом районе Петербурга в 2023 году

Фото: Артем КИЛЬКИН

Экопункты для приема опасных отходов откроются в каждом районе Северной столицы в этом году. Сейчас в городе работают десять таких пунктов. В дополнение к ним планируется открыть еще восемь. Тогда сдать опасные отходы можно будет во всех 18 районах Петербурга.

- Грамотная утилизация опасных отходов - важная задача для любого города. Даже в малом количестве такие отходы способны нанести вред окружающей среде, - отметил глава города Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Напомним, система приема опасных отходов внедряется в Петербурге с 2010 года. Сейчас в эту систему входят 10 экопунктов и 480 экотерминалов. В терминалах принимают только батарейки и ртутные лампы, а в пункты можно сдать аккумуляторы, лекарства, технику и другое. Кроме этого, каждый день по Северной столице ездят два экомобиля.