Экопункты для приема опасных отходов появятся в каждом районе Петербурга в 2023 году Фото: Артем КИЛЬКИН

Экопункты для приема опасных отходов откроются в каждом районе Северной столицы в этом году. Сейчас в городе работают десять таких пунктов. В дополнение к ним планируется открыть еще восемь. Тогда сдать опасные отходы можно будет во всех 18 районах Петербурга.

- Грамотная утилизация опасных отходов - важная задача для любого города. Даже в малом количестве такие отходы способны нанести вред окружающей среде, - отметил глава города Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Напомним, система приема опасных отходов внедряется в Петербурге с 2010 года. Сейчас в эту систему входят 10 экопунктов и 480 экотерминалов. В терминалах принимают только батарейки и ртутные лампы, а в пункты можно сдать аккумуляторы, лекарства, технику и другое. Кроме этого, каждый день по Северной столице ездят два экомобиля.