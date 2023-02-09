Петербуржец выкинул подругу в окно

Житель Приморского района выкинул подругу в окно после ссоры. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Приморского района Петербурга задержали мужчину, который выкинул в окно свою подругу. Ее, всю переломанную, нашли ранним утром 6 февраля во дворе дома на проспекте Королева.

- 6 февраля в полицию из больницы поступила телефонограмма о том, что в 07:36 в тяжелом состоянии потерпевшая госпитализирована в реанимацию, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Через некоторое время по указанному адресу был задержан 33-летний подозреваемый. В ходе общения с полицией мужчина был изобличен в преступлении. По версии следствия, после совместной ночной помойки у пары произошел скандал. Тогда петербуржец недолго думая схватил свою сожительницу и вышвырнул в окно. Женщину спасло то, что квартира находится на втором этаже, поэтому падать было невысоко.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжелого вреда здоровью.