В ярости ударил ножом 49 раз: Первокурсник в Ленобласти осужден за жестокое убийство бывшего парня подруги

Суд Ленобласти отправил в колонию первокурсника за жестокое убийство бывшего парня возлюбленной Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленобласти вынесен приговор 19-летнему первокурснику философского факультета, который жестоко убил бывшего парня своей подруги. В сентябре 2021 года он заманил оппонента в лес во Всеволожском районе и 49 раз ударил его ножом.

- Удары пришлись в голову, шею, грудь и верхние конечности. Злоумышленник хотел причинить парню особые страдания. Смерть потерпевшего наступила сразу на месте происшествия, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ленобласти.

Суд приговорил убийцу к 12 годам лишения свободы. Парень будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, суд обязал осужденного выплатить матери погибшего компенсацию морального вреда. Судом с преступника взыскано 2,5 миллиона рублей.