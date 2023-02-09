Росприроднадзор запретил петербургскому зоомагазину продавать редкого сахарного поссума

Сахарного поссума постановили вернуть в дикую природу. Фото: СЗУ Росприроднадзора.

Петербургскому зоомагазину запретили продавать редкого и очень милого сахарного поссума. Это существо относится к отряду двурезцовых сумчатых животных, которых нельзя держать в неволе.

- Поводом послужило обращение гражданина. Петербуржец сообщил, что в зоомагазине на Большой Пушкарской обнаружил в продаже сахарного поссума, - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора.

По данным ведомства, сахарных поссумов можно держать в неволе только для реабилитации или лечения, но никак не в магазине ради продажи. Поэтому владельцам торговой точки настойчиво порекомендовали начать соблюдать закон в сфере охраны животных. В противном случае маленького любителя кузнечиков поссума могут изъять через суд.