Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДом. Семья9 февраля 2023 13:39

Росприроднадзор запретил петербургскому зоомагазину продавать редкого сахарного поссума

Двурезцовых сумчатых животных запрещено держать в неволе
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Сахарного поссума постановили вернуть в дикую природу. Фото: СЗУ Росприроднадзора.

Сахарного поссума постановили вернуть в дикую природу. Фото: СЗУ Росприроднадзора.

Петербургскому зоомагазину запретили продавать редкого и очень милого сахарного поссума. Это существо относится к отряду двурезцовых сумчатых животных, которых нельзя держать в неволе.

- Поводом послужило обращение гражданина. Петербуржец сообщил, что в зоомагазине на Большой Пушкарской обнаружил в продаже сахарного поссума, - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора.

По данным ведомства, сахарных поссумов можно держать в неволе только для реабилитации или лечения, но никак не в магазине ради продажи. Поэтому владельцам торговой точки настойчиво порекомендовали начать соблюдать закон в сфере охраны животных. В противном случае маленького любителя кузнечиков поссума могут изъять через суд.