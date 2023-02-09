Инспекторы очистили почти 400 закрытых номеров в зоне платной парковки в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Инспекторы Городского центра управления парковками проверили регистрационные знаки автомобилей на платных парковках. В результате рейда от посторонних предметов были очищены 390 государственных регистрационных знаков машин за неделю. На 231 автомобиле и вовсе не было номеров.

- Проведено 226 разъяснительных бесед с водителями, в том числе о способах оплаты стоянки, - говорится в сообщении пресс-службы Комитета по транспорту Петербурга.

Напомним, патрулирование улиц Центрального и Адмиралтейского районов началось 1 февраля. Пешие инспекторы следуют по утвержденным маршрутам с 8:00 до 20:00.

Тем, кто не соблюдает правила стоянки в платной парковочной зоне, грозит штраф в размере 3000 рублей. Оплатить его нужно в течение 60 дней. В противном случае, сумма наказания может увеличиться в два раза.