Петербуржец отсудил у отключивших свет коммунальщиков компенсацию за испорченные продукты в холодильнике

Петербуржец отсудил компенсацию за испорченные продукты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Петербурга выиграл суд у местного Жилкомсервиса, который ошибочно отключил ему свет в квартире. Это привело к разморозке холодильника, в котором испортились продукты. Вот компенсацию за них-то и потребовал мужчина. А также за моральный вред.

- Истец рассказал, что 9 августа он вернулся домой и обнаружил, что в квартире отключено электричество. В результате разморозился холодильник и все продукты пришлось выкинуть. Уплотнительная резинка морозильной камеры испортилась и требует замены, - сообщает подробности иска Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчина пошел выяснять отношения в ЖКС, где ему сообщили, что свет отключили из-за долгов. Петербуржец возмутился и показал пачку квитанций. Тогда коммунальщики признали, что ошиблись, и электрик свет в квартиру вернул. Но продукты уже были испорчены.

В иске мужчина просил взыскать 10 тысяч рублей убытков, плюс 50 тысяч - за моральный вред и расходы на юриста в 63 тысячи. Суд страдания не оценил и присудил 7000 за моральное, штраф в 3500 и 20 тысяч рублей на адвоката.