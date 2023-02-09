Человек упал на рельсы на станции метро «Площадь Восстания» в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

На первой линии метро произошел сбой в движении поездов. Об этом вечером 9 февраля сообщает пресс-служба «Петербургского метрополитена».

- Увеличен интервал движения вагонов от станции метро «Проспект Ветеранов» до «Девяткино». От «Площади Ленина» до станции «Нарвская» движение приостановлено, - говорится в сообщении.

В метрополитене объяснили, что такие сбои обусловлены чрезвычайной ситуацией. На станции метро «Площадь Восстания» на рельсы упал человек.

Позже стало известно, что здоровью и жизни пассажира ничего не угрожает. Как он оказался на рельсах - не сообщается. Очевидцы и работники метро помогли ему выбраться на платформу: петербуржец отделался легким испугом.