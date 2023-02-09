Движение поездов на красной ветке метро восстановлено Фото: Олег ЗОЛОТО

На станции метро «Площадь Восстания» вечером 9 февраля случилось ЧП. На рельсы упал пассажир. Из-за этого начались сбои в движении поездов. Был увеличен интервал движения вагонов от станции метро «Проспект Ветеранов» до «Девяткино». От «Площади Ленина» до станции «Нарвская» движение приостанавливали.

- Сейчас движение поездов на первой линии метро осуществляется в обычном режиме. Интервалы восстанавливаются с 17:15, - рассказали в пресс-службе «Петербургского метрополитена».

Пассажиру помогли выбраться с рельсов на платформу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Почему он упал на пути, и кто помог мужчине выбраться – не сообщается. К счастью, петербуржец отделался легким испугом.