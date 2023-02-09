Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Петербурге из-за сильного ветра

Петербуржцев предупредили о вероятности стихийных бедствий Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оранжевый уровень опасности из-за погодных условий объявлен в Петербурге. Росгидрометценр сообщает, что в городе ожидаются сильные порывы ветра с девяти часов утра 10 февраля до полуночи 11 февраля.

- Порывы достигнут скорости в 15-20 метров в секунду, а в прибрежных районах ветер подует со скоростью до 23 метров в секунду, - сообщает пресс-служба Смольного.

В ведомстве также объяснили, что оранжевый уровень опасности означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий. Правительство Петербурга просит водителей проявлять особую осторожность и воздержаться от использования автотранспорта.

Из-за погодных условий вероятны дорожно-транспортные происшествия. Пешеходам тоже нужно быть особенно осторожными.