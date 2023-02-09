Бесплатную социальную помощь инвалидам боевых действий планируют ввести в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Инвалиды боевых действий из Петербурга смогут получать бесплатное социальное обслуживание. Соответствующий проект закона внесли в парламент депутаты Законодательного собрания Денис Четырбок, Александр Ржаненков, Валерий Гарнец и Игорь Высоцкий. В правительстве города документ поддержали.

- Инициатива коснется в том числе инвалидов и участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, а также лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны, - сообщается в телеграмм-канале Дениса Четырбока.

Напомним, в Петербурге проживают 58 тысяч инвалидов боевых действий. Такие данные были приведены на 1 октября прошлого года. Предполагается, что после принятия законопроекта помощь этой категории будет оказываться на дому, в полустационарной и стационарной формах. В перечень войдут и бытовые, и медицинские, и психологические услуги.