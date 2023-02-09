Петербург стал лидером по количеству смертей от коронавируса за сутки

За минувшие сутки ковидом заболели 1107 петербуржцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперативного штаба по распространению COVID-19, в Петербурге продолжает расти заболеваемость вирусом. За минувшие сутки ковидом заболели 1107 человек. Таким образом, Северная столица стала второй в рейтинге количества инфицированных. Лидирующую позицию заняла Москва.

- В Москве и Петербурге за минувшие сутки от коронавируса скончались по десять человек. Это самая большая цифра по стране, - приводится статистика на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф».

За сутки в больницы Петербурга с подтвержденным диагнозом госпитализированы 106 человек. При этом, 807 жителей города смогли справиться с болезнью и закончили больничный. В России за сутки выявлено 12301 новых случаев заболевания COVID-19. Погиб 41 человек по стране.