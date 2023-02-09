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НовостиЗдоровье9 февраля 2023 15:43

Петербург стал лидером по количеству смертей от коронавируса за сутки

За минувшие сутки ковидом заболели 1107 петербуржцев
Анастасия НУРАДИЛОВА
За минувшие сутки ковидом заболели 1107 петербуржцев

За минувшие сутки ковидом заболели 1107 петербуржцев

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперативного штаба по распространению COVID-19, в Петербурге продолжает расти заболеваемость вирусом. За минувшие сутки ковидом заболели 1107 человек. Таким образом, Северная столица стала второй в рейтинге количества инфицированных. Лидирующую позицию заняла Москва.

- В Москве и Петербурге за минувшие сутки от коронавируса скончались по десять человек. Это самая большая цифра по стране, - приводится статистика на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф».

За сутки в больницы Петербурга с подтвержденным диагнозом госпитализированы 106 человек. При этом, 807 жителей города смогли справиться с болезнью и закончили больничный. В России за сутки выявлено 12301 новых случаев заболевания COVID-19. Погиб 41 человек по стране.