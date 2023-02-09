В Смольном объяснили, зачем дорожники ремонтируют асфальт зимой

Дорожники Петербурга устранили дефекты покрытий площадью 12 тысяч квадратных метров Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге устранили дефекты дорожных покрытий площадью почти 12 тысяч квадратных метров. Отремонтированы не только места проезжей части, но и тротуары. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба Смольного.

- Критику на то, что городские службы кладут асфальт на снег, мы слышим в зимний период регулярно. Но холода в Петербурге длятся несколько месяцев, за которые небольшие дефекты дорожного покрытия могут превратиться в критические, влияющие на безопасность движения, - сказал вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий.

Он объяснил, что полноценно отремонтировать асфальт в зимних условиях невозможно, поэтому дорожники производят так называемый «ямочный» ремонт. Асфальт кладут с помощью разработанных специальных технологий. Заделывать дефекты на дорогах разрешается до минус 10 градусов.