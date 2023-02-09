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НовостиОбщество9 февраля 2023 16:42

В Смольном объяснили, зачем дорожники ремонтируют асфальт зимой

Дорожники Петербурга устранили дефекты покрытий площадью 12 тысяч квадратных метров
Анастасия НУРАДИЛОВА
Дорожники Петербурга устранили дефекты покрытий площадью 12 тысяч квадратных метров

Дорожники Петербурга устранили дефекты покрытий площадью 12 тысяч квадратных метров

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге устранили дефекты дорожных покрытий площадью почти 12 тысяч квадратных метров. Отремонтированы не только места проезжей части, но и тротуары. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба Смольного.

- Критику на то, что городские службы кладут асфальт на снег, мы слышим в зимний период регулярно. Но холода в Петербурге длятся несколько месяцев, за которые небольшие дефекты дорожного покрытия могут превратиться в критические, влияющие на безопасность движения, - сказал вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий.

Он объяснил, что полноценно отремонтировать асфальт в зимних условиях невозможно, поэтому дорожники производят так называемый «ямочный» ремонт. Асфальт кладут с помощью разработанных специальных технологий. Заделывать дефекты на дорогах разрешается до минус 10 градусов.