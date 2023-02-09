7-летний мальчик пострадал в ДТП на проспекте Энгельса в Петербурге

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП Фото: Артем КИЛЬКИН

Первоклассник пострадал в дорожно-транспортном происшествии в Петербурге. Авария произошла днем 8 февраля на проспекте Энгельса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Водитель автомобиля «Рено Коптюр» ехал по проспекту Энгельса от улицы Николая Рубцова к КАД. Он неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с «Форд Фокусом», которым управляла женщина-водитель, - говорится в сообщении ведомства.

В результате ДТП женщину, которая находилась за рулем «Форда», госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. На пассажирском сидении в момент аварии находился семилетний школьник, его тоже увезли в больницу с травмами средней степени тяжести.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.