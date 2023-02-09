Мужчина госпитализирован в больницу после пожара на проспекте Ветеранов в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мужчину госпитализировали в больницу после пожара в двухкомнатной квартире в Кировском районе Северной столицы. Об этом вечером 9 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на проспекте Ветеранов поступило в 18:27. На место происшествия сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении в чрезвычайном ведомстве.

Прибывшие после вызова пожарные установили, что в квартире полыхает одна из комнат площадью 10 квадратных метров. Площадь пожара составила всего один квадратный метр.

Спасателям удалось ликвидировать возгорание всего за несколько минут: в 18:52 огня уже не было. Пострадавший мужчина направлен в медицинское учреждение. В происшествии больше никто не пострадал.

На место ЧП выезжали три пожарные машины и 12 спасателей МЧС. Причины и обстоятельства случившегося установят дознаватели.