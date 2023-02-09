Мошенники выманили у 69-летней петербурженки один миллион рублей

Женщина обратилась в полицию Фото: Артем КИЛЬКИН

Мошенники выманили у пенсионерки один миллион рублей. Пожилая Петербурженка лишилась крупной суммы денег после телефонного разговора. Схема вполне банальная: позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил, что кто-то пытается перевести средства с ее счета себе. Инцидент случился 8 февраля.

- Женщине 69 лет. Она поверила мошенникам, которые сказали что нужно перевести все сбережения на безопасный счет, - пишет «Мойка 78».

Доверчивая пенсионерка не заподозрила обмана и прислушалась к требованиям лже-банкиров. Она перевела один миллион рублей на указанный мошенником счет. А когда все-таки поняла, что это был обман, направилась в полицию. Сейчас сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.