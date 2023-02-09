Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 февраля 2023 18:52

Страйкбольная граната взорвалась в руках ребенка на школьном уроке в Петербурге

Мальчик травмировал руку
Анастасия НУРАДИЛОВА
Страйкбольная граната взорвалась в руках ребенка на школьном уроке в Петербурге. Фото: телеграмм-канал "ДТП и ЧП СПб"

Страйкбольная граната взорвалась в руках ребенка на школьном уроке в Петербурге. Фото: телеграмм-канал "ДТП и ЧП СПб"

Детская шалость обошлась травмой для школьника Петербурга. Ребенок принес в класс пиротехническое изделие, внешне похожее на гранату. Он достал «игрушку» во время урока, когда сидел за партой. Петарда взорвалась, и мальчик травмировал руку.

- Перед началом урока мальчик дернул за нитку и изделие взорвалось – ребёнок обжег руку. Ему немедленно была оказана помощь в медицинском кабинете школы, - пишет «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на директора образовательного учреждения.

По ее словам, администрация школы сразу сообщила о случившемся родителями виновника происшествия. Они приглашены в школу. Мама и папа отличившегося мальчика не имеют претензий к учебному заведению. К счастью, школьник не сильно травмировал руку.