Страйкбольная граната взорвалась в руках ребенка на школьном уроке в Петербурге. Фото: телеграмм-канал "ДТП и ЧП СПб"

Детская шалость обошлась травмой для школьника Петербурга. Ребенок принес в класс пиротехническое изделие, внешне похожее на гранату. Он достал «игрушку» во время урока, когда сидел за партой. Петарда взорвалась, и мальчик травмировал руку.

- Перед началом урока мальчик дернул за нитку и изделие взорвалось – ребёнок обжег руку. Ему немедленно была оказана помощь в медицинском кабинете школы, - пишет «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на директора образовательного учреждения.

По ее словам, администрация школы сразу сообщила о случившемся родителями виновника происшествия. Они приглашены в школу. Мама и папа отличившегося мальчика не имеют претензий к учебному заведению. К счастью, школьник не сильно травмировал руку.