Продажи квартир в новостройках резко снизились в Петербурге и Ленобласти Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Продажи квартир в новостройках снизились на четыре процента в Петербурге в январе этого года. А в Ленобласти продажи обрушились на все 29 процентов. Такое явление эксперты объяснили техническим сбоем в Росреестве.

- Есть мнение, что сбой обусловлен переносом официальной регистрации «аномально большого количества сделок», заключенных в декабре 2022 года, на январь 2023-го. Но Росреестр опровергает нарушение установленных сроков, - пишет РБК.

РБК приводит данные сервиса DataFlat.ru. Судя по ним, в первый месяц года в Петербурге зарегистрировано 3470 договоров долевого участия, а декабре таких договоров было 3611. В Ленобласти же спад выражен еще сильнее – было 2214 договоров, а стало – всего 1569.

В Северной столице суммарная выручка застройщиков сократилась на два процента, а в Ленобласти этот показатель упал почти на треть.