Метель и мокрый снег обещают в Петербурге в пятницу, 10 февраля

В пятницу в Петербурге обещают метель. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ненастная погода с мокрым снегом и штормовым ветром ожидает жителей и гостей Петербурга в последний рабочий день недели. Еще накануне региональные управления МЧС по городу и области предупредили об усилении ветра. А сегодня прогноз уточнили специалисты.

- Температура воздуха в Петербурге -1…+1 градус, по области -3…+2. Ветер западный, с порывами до 15-20 метров в секунду. Снег, местами переходящий в мокрый снег, возможны слабые метели, на дорогах и тротуарах гололедица, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Отметим, что ветер в 20 метров в секунду считается штормовым. Но на побережье Финского залива возможны порывы и до 25 метров в секунду, что уже сильный шторм.

Атмосферное давление в такой ситуации будет активно падать. Днем оно составит всего 747 мм ртутного столба, что заметно ниже нормы. Но во второй половине дня снова пойдет вверх.