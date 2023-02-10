Коммунальщики разнесли остановку на Большеохтинском проспекте при чистке крыши от снега

На Большеохтинском проспекте при чистке крыши разбили остановку. Фото: телеграм-канал «Новости Красногвардейского»

Автобусная остановка пала жертвой активности коммунальщиков Красногвардейского района. Местные жители сняли видео, как на Большеохтинском проспекте человек в красной куртке, без страховки, лопатой скидывал снег с крыши дома. Эти комья летели вниз, прямо на остановочный павильон. Пластиковая крыша остановки таких ударов не выдержала и разлетелась на куски. Их потом заботливо собрал второй коммунальщик.

- Как чистят снег. Без специального страховочного оборудования, без сигнальных лент, и без уважения к городу. Адрес: Большеохтинский проспект 13/4, корпус 1, - сообщают очевидцы в телеграм-канале «Новости Красногвардейского».

Все то время, пока с крыши сбрасывали снег, внизу по тротуару спокойно ходил люди. Только их внимательность помогла избежать более серьезных последствий.

Когда именно произошел инцидент, а также чем он в итоге закончился, жители Охты не уточняют.