Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 февраля 2023 5:51

Коммунальщики разнесли остановку на Большеохтинском проспекте при чистке крыши от снега

Видео опубликовали в соцсетях местные жители
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На Большеохтинском проспекте при чистке крыши разбили остановку. Фото: телеграм-канал «Новости Красногвардейского»

На Большеохтинском проспекте при чистке крыши разбили остановку. Фото: телеграм-канал «Новости Красногвардейского»

Автобусная остановка пала жертвой активности коммунальщиков Красногвардейского района. Местные жители сняли видео, как на Большеохтинском проспекте человек в красной куртке, без страховки, лопатой скидывал снег с крыши дома. Эти комья летели вниз, прямо на остановочный павильон. Пластиковая крыша остановки таких ударов не выдержала и разлетелась на куски. Их потом заботливо собрал второй коммунальщик.

- Как чистят снег. Без специального страховочного оборудования, без сигнальных лент, и без уважения к городу. Адрес: Большеохтинский проспект 13/4, корпус 1, - сообщают очевидцы в телеграм-канале «Новости Красногвардейского».

Все то время, пока с крыши сбрасывали снег, внизу по тротуару спокойно ходил люди. Только их внимательность помогла избежать более серьезных последствий.

Когда именно произошел инцидент, а также чем он в итоге закончился, жители Охты не уточняют.