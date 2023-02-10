Работодатели Петербурга на 34 процента чаще стали брать на работу женщин

Петербургские работодатели стали чаще приглашать женщин в отсутствие мужчин. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кадровый голод на рынке труда Петербурга привел к тому, что работодатели стали гораздо чаще приглашать на работу женщин, чем мужчин. В январе 2023 года рост по предложениям для мужчин составил 18 процентов, а для женщин – 34 процента.

- Также петербургские работодатели в январе приглашали на топовые и руководящие должности женщин на 19 процентов чаще, чем в декабре, а вот мужчины, наоборот, получили меньше приглашений, - сообщили spb.kp.ru в пресс-службе сервиса поиска работы hh.ru.

Недостаток мужчин, возникший в 2022 году по объективным причинам, привел к тому, что в целый ряд профессиональных областей, например, добыча сырья или безопасность. перестал быть преимущественно «мужским». Работодатели более гибко подходят к вопросу набору персонала.

Причина – тот самый «кадровый голод». Как отмечают аналитики, сейчас в некоторых сферах на одну вакансию имеется по два-три резюме, что в три раза ниже нормы для рынка.

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