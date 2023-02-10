Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика10 февраля 2023 6:30

Работодатели Петербурга на 34 процента чаще стали брать на работу женщин

Специалисты отмечают, что на рынке труда Северной столицы царит кадровый голод
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Петербургские работодатели стали чаще приглашать женщин в отсутствие мужчин.

Петербургские работодатели стали чаще приглашать женщин в отсутствие мужчин.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кадровый голод на рынке труда Петербурга привел к тому, что работодатели стали гораздо чаще приглашать на работу женщин, чем мужчин. В январе 2023 года рост по предложениям для мужчин составил 18 процентов, а для женщин – 34 процента.

- Также петербургские работодатели в январе приглашали на топовые и руководящие должности женщин на 19 процентов чаще, чем в декабре, а вот мужчины, наоборот, получили меньше приглашений, - сообщили spb.kp.ru в пресс-службе сервиса поиска работы hh.ru.

Недостаток мужчин, возникший в 2022 году по объективным причинам, привел к тому, что в целый ряд профессиональных областей, например, добыча сырья или безопасность. перестал быть преимущественно «мужским». Работодатели более гибко подходят к вопросу набору персонала.

Причина – тот самый «кадровый голод». Как отмечают аналитики, сейчас в некоторых сферах на одну вакансию имеется по два-три резюме, что в три раза ниже нормы для рынка.

м