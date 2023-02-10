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НовостиОбщество10 февраля 2023 8:29

15 самосвалов изъяли в Ленобласти за нелегальный сброс мусора в лесу

Незаконную свалку нашли на одном из участков в Низино
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
В Ленобласти нашли очередную нелегальную свалку и изъяли 15 самосвалов.

В Ленобласти нашли очередную нелегальную свалку и изъяли 15 самосвалов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Экологический надзор Ленобласти нашел нелегальную свалку на участке возле леса в деревне Низино. Об этом пишет online47.ru со ссылкой на сотрудников ведомства. В числе виновных оказалась известный в области «серый» перевозчик мусора. Под кураторством руководителей горе-компании работали 15 самосвалов. Еженедельно они вереницей ездили в Низино и сбрасывали там строительный мусор. Благодаря патрулированию территории нарушителей удалось не только поймать с поличным, но и тут же изъять весь транспорт. Домой водители пошли на своих двоих и с административными протоколами.

- Ни о каких лицензиях на размещение отходов в таких местах и речи быть не может. Естественно, у нарушителей их не было, - цитируют в издании государственных инспекторов эконадзора.

Добавим, что в отношении нарушителей выписали несколько десятков штрафов. Их общая сумма составила около 500 тысяч рублей. Самосвалы переместили на спецстоянку.