Комтранс Петербурга: плановый ремонт метро «Пионерская» проходит без закрытия станции

"Пионерскую" не будут закрывать на ремонт. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Комитете по транспорту Петербурга опровергли слухи о возможном закрытии на ремонт станции метро «Пионерская» по аналогии с «Ладожской». В Комтрансе заверили, что работы на «Пионерской» уже идут, но никто ничего не закрывает.

- Решение о закрытии станции метро «Пионерская» на ремонт отсутствует. В настоящее время на станции ведутся ремонтные, начатые в январе прошло года, - сообщили в пресс-службе комитета

Сейчас рабочие проводят капремонт строительных конструкций вестибюля и стилобата станции.

- Работы проводятся без закрытия станции, - подчеркивают в Комтрансе.

Напомним, что «Пионерская» является одной из самых загруженных станций петербургского метрополитена. Она была открыта в ноябре 1982 года и располагается на участке синей линии между станциями «Черная речка» и «Удельная».