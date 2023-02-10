Порт «Бронка» в Петербурге могут передать в собственность Беларуси

Порт "Бронка" смогут передать Беларуси. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский порт Бронка может перейти в собственность Республики Беларусь. Такую неожиданную информацию сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

- Россия и Беларусь принимают совместные меры по преодолению транспортных и логистических ограничений, вызванных санкциями. В настоящее время прорабатывается вопрос передачи в собственность Беларуси морского перегрузочного комплекса «Бронка», входящего в Большой порт Санкт-Петербург, - приводит слова чиновника РИА «Новости».

Отметим, что мощность порта «Бронка», расположенного у КАД на границе Петербурга и Ломоносовского района Ленобласти, составляет 3,2 миллиона тонн грузов в год, но она может быть увеличена до 20,7 миллиона тонн.

Сейчас экспорт белорусских товаров идет через 19 российских портов. В основном это удобрения, продукция предприятий металлургии и деревообработки.