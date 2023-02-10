Видео задержания подозреваемого в убийстве депутата Госдумы Марка Горячева опубликовала полиция

В Петербурге задержали подозреваемого в причастности к убийству депутата Марка Горячева. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция опубликовала видео задержания подозреваемого в убийстве петербургского бизнесмена и депутата Госдумы марка Горячева. Он был похищен неизвестными в 1997 году и с тех пор числился пропавшим без вести. Но сейчас следствие получило данные о причастности к смети Горячева членов группировки Владимира Кулибабы.

- Причастный к преступлениям организатор группы задержан полицейскими в декабре 2021 года. В феврале 2023 года задержан участник группы, который во время похищения был водителем автомобиля, - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным следствия, весной 1997 года Горячева насильно усадили в машину у Торжковского рынка. После чего вывезли в частный дом в Выборгском районе Ленобласти. Там убили. А тело бизнесмена расчленили и выбросили в Финских залив.

Один из предполагаемых исполнителей преступления сейчас скрывается за границей, а еще двое причастных сами числятся пропавшими без вести.