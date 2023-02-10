Станция метро «Обводный канал» закроется на полтора часа раньше 10 и 11 февраля

Режим работы изменится из-за ремонта Фото: Олег ЗОЛОТО

Пресс-служба «Петербургского метрополитена» сообщила, что 10 и 11 февраля станция метро «Обводный канал» закроется на полтора часа раньше. Войти туда нельзя будет уже с 23 часов вечера. Но вестибюли выхода будут работать в обычном режиме.

- 10 и 11 февраля на станции будут проводить ремонтные работы. До их окончания вестибюли выхода будут работать по измененному графику. Просим заранее планировать маршрут поездок, - говорится в сообщении пресс-службы «Петербургского метрополитена».

Напомним, в Комитете по транспорту Петербурга опровергли слухи о возможном закрытии на ремонт станции метро «Пионерская». Работы там идут полным ходом в течение почти месяца, но станция при этом работает в обычном режиме на вход и на выход.