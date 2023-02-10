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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 12:43

Парки и сады Петербурга закрыли из-за штормового ветра

Специалисты предупреждают об опасности обвала деревьев
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Петербурге бушует метель

В Петербурге бушует метель

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге на время шторма закрыли сады и парки для посещения. Сотрудники закрыли только те места отдыха, у которых есть сплошные ограждения. В остальные места петербуржцев просят не входить, потому что в городе уже во всю бушует штормовой ветер.

- Метеорологи предупреждают, что ветер усилится до 15-20 метров в секунду, в прибрежных районах до 24 метров. В связи с этим возможны падения деревьев. Дежурные бригады садово-парковых предприятий готовы к ликвидации аварийных ситуаций, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Также, Комитет по благоустройству просит жителей города соблюдать правила безопасности. При обнаружении обвалившихся деревьев и затоплений на проезжей части, нужно обращаться в круглосуточную дежурную службу Комитета по номеру телефона 314-60-13.