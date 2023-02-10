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НовостиОбщество10 февраля 2023 12:57

Более 200 млн рублей выделят на закупку лекарств для сердечников в Петербурге

Перечень бесплатных препаратов расшили до 31 наименования
Анастасия НУРАДИЛОВА
Более 200 млн рублей выделят на закупку лекарств для сердечников в Петербурге

Более 200 млн рублей выделят на закупку лекарств для сердечников в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН

Более 200 миллионов рублей направят на лекарства для сердечников в Петербурге. Перечень бесплатных препаратов для пациентов, которые перенесли сердечно-сосудистые заболевания, расширили до 31 наименования. Теперь лекарства будут выдавать и жителям города, которые страдают хронической сердечной недостаточностью.

- На эти цели будет направлено 214 миллионов рублей. 24 наименования лекарств сейчас имеются в достаточном количестве. Еще на 117 миллионов планируется закупить современное оборудование, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

В число оборудования, которое закупают для городских больниц, войдут аппараты для ИВЛ, противопролежневые системы и нейроэндоскопические стойки.

Сейчас бесплатные лекарства получают 15651 петербуржцев. В 2022 году смертность пациентов-сердечников снизилась на 14,6%.