Более 200 млн рублей выделят на закупку лекарств для сердечников в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Более 200 миллионов рублей направят на лекарства для сердечников в Петербурге. Перечень бесплатных препаратов для пациентов, которые перенесли сердечно-сосудистые заболевания, расширили до 31 наименования. Теперь лекарства будут выдавать и жителям города, которые страдают хронической сердечной недостаточностью.

- На эти цели будет направлено 214 миллионов рублей. 24 наименования лекарств сейчас имеются в достаточном количестве. Еще на 117 миллионов планируется закупить современное оборудование, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

В число оборудования, которое закупают для городских больниц, войдут аппараты для ИВЛ, противопролежневые системы и нейроэндоскопические стойки.

Сейчас бесплатные лекарства получают 15651 петербуржцев. В 2022 году смертность пациентов-сердечников снизилась на 14,6%.