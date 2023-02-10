Строительные леса рухнули на дорогу на Петроградской стороне

На Малом проспекте Петроградской стороны рухнули леса.

Ветер обрушил строительные леса с дома на Малом проспекте Петроградской стороны. Конструкции рухнули прямо на дорогу, попутно оборвав электрические провода. Лишь по большой случайности в этот момент на улице не оказалось машин и пешеходов.

- Малый проспект Петроградки, сорвало строительные леса и провода, движение перекрыто, -пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Сейчас на месте ЧП работают спасатели и коммунальные и аварийные службы.

Кроме этого, на улице Адмирала Черокова упал строительный кран, который работал на месте возведения православного храма.

А жители Мурино сообщают, что штормовым ветром в городе сломало и унесло автобусную остановку.

По данным синоптиков, задувать будет до ночи. Лишь тогда штормовой ветер стихнет. С ним прекратится и метель.