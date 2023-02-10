Колесов: штормовое предупреждение из-за шквалистого ветра объявлено в Петербурге

Штормовое предупреждение из-за шквалистого ветра объявлено в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Штормовое предупреждение объявлено в Петербурге в ночь на 10 февраля. Юго-западный и западный ветра на акватории Финского залива усилились до 25 метров в секунду этой ночью. Усиление ветра сохранится на сутки: порывы утихнут к ночи.

- Последнее серьезное усиление ветра, до 22 метров в секунду, наблюдалось 19 января в Ленобласти. А «снежный шторм» ранее был 12 декабря прошлого года, - написал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграмм-канале.

Он также отметил, что погодные условия в этот раз продиктованы не циклоном, а барической ложбиной с севера от обширного циклона над Баренцевым морем. В прибрежных районах Петербурга порывы ветра могут достигнуть 24 метров в секунду. «Сдувать» будет также в Кронштадте и Курортном районе.