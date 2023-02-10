Помощь для пострадавших от землетрясения в Сирии собирают в Петербурге

Для отправки в Сирию нужны теплые вещи, в том числе одежда. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В петербургском ДК имени Кирова на Большом проспекте Васильевского острова начался сбор гуманитарной помощи для жителей Сирии, пострадавших от землетрясения. В первую очередь нужны теплые вещи, одеяла, спальные мешки.

- Все мировое внимание приковано к Турции, но соседняя Сирия пострадала не меньше. Учитывая состояние сирийской экономики, разрушенной многолетней гражданской войной, последствия землетрясения окажутся для сирийцев очень серьезными, - приводит слова организаторов сбора «Петербургский дневник».

Напомним, что сильнейшая за последние сто лет природная катастрофа унесла жизни около четырех тысяч сирийцев. Еще 18 тысяч человек погибли в Турции. Сотни тысяч человек остались без крова и потерял все имущество.

Поэтому людям нужна одежда, обувь, шапки и шарфы, а также вспененные матрасы (пенки) пауэрбанки для телефонов, детское питание, предметы личной гигиены и консервы, кроме свиных, так как Сирия – мусульманская страна.