Владимир Гусев покинул пост генерального директора Русского музея

Владимир Гусев занял должность президента музея. Фото: rusmuseum.ru

В Русском музее, расположенном в центре Петербурга, сменился генеральный директор. Это следует из информации, опубликованной на официальном сайте учреждения культуры. Ранее главную должность занимал Владимир Гусев. Он проработал директором с 1988 года. О кандидатуре нового постоянного директора пока не сообщается.

- Временно исполнять обязанности Генерального директора Русского музея будет Анна Цветкова. Владимир Гусев занял должность президента музея, - сообщается на официальном сайте

Напомним, коллекция Русского музея насчитывает более 400 тысяч единиц хранения. Она охватывает все исторические периоды и тенденции развития русского искусства с X века. Ежегодно в Русском музее организуют до 50 временных выставок.