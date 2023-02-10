В Пулково рассказали о работе аэропорта в условиях метели

В Пулково рассказали о работе аэропорта в метель. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В петербургском аэропорту Пулково рассказали о режиме работы в условиях обрушившегося на Петербург шторма. Несмотря на метель и прочие «радости» февраля, почти все самолеты прилетают и улетают по расписанию.

- Пулково работает штатно в сложных метеоусловиях: низовая метель, мокрый снег. В зависимости от решения экипажа, часть рейсов может уходить на запасные аэродромы, - рассказали spb.kp.ru в пресс-службе «Пулково».

На данный момент, такое решение приняли экипажи двух рейсов. На вылет задержан только один рейс - FV6115 в Волгоград авиакомпании «Россия». Все остальные планируют вылетать по расписанию.

Напомним, что сильный ветер должен стихнуть к ночи. А пока его порывы могут достигать штормовых значений в 25 метров в секунду.