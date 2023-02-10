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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 14:26

МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге 11 февраля

Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду
Анастасия НУРАДИЛОВА
Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду

Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сильный ветер ожидается в Петербурге в субботу, 11 февраля. Об этом предупреждает жителей города Главное управление МЧС России по Петербургу.

- Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Петербурге. В субботу в городе ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду, - говорится в сообщении пресс-службы чрезвычайного ведомства.

Напомним, в ночь на 10 февраля в городе объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом заявил главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Скорость ветра, по его прогнозам, может достичь 24 метров в секунду.

По прогнозу синоптиков, снегопад, который атаковал город днем в пятницу, должен утихнуть ближе к ночи. Но ветер, судя по всему, останется сильным.