Обуховский завод изготовит оборудование для строительства станций метро в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Оборудование для строительства новых станций метро в Петербурге будет поставлять Обуховский завод. Договор между предприятиями был подписан 10 февраля. На заводе изготовят тоннелепроходческие комплексы и укладчики тюбингов.

- Новый масштабный проект завода – тоннелепроходческие комплексы для метрополитена. Скорость, с которой предприятие осваивает новые виды продукции, вызывает восхищение, - отметил председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик.

Подготовить всю необходимую конструкторскую документацию планируется к марту 2023 года. Первая партия оборудования будет готова в первом квартале следующего года. Гарантийный срок оборудования составит 36 месяцев. А проект планируется реализовать в течение трех лет.